Полицейские Хакасии пресекли деятельность сети притонов под видом саун

В столице Хакасии полиция выявила и закрыла сеть притонов, которые выдавали себя за обычные сауны. Об этом «АБН24» проинформировало региональное управление МВД.

По данным следствия, в преступной схеме были задействованы пять человек в возрасте от 18 до 49 лет. Один из них координировал всю деятельность, а остальные занимались подбором девушек и распределением задач. Под видом банных услуг клиентам предлагали интимные встречи за плату.

Деятельность велась в шести саунах, расположенных в различных районах Абакана. Туда доставляли девушек и приходили клиенты. Внешне все выглядело как обычная аренда, но на самом деле имело другой характер.

Во время обысков полицейские обнаружили записи о клиентах, деньги, технику и телефоны. Сейчас эти предметы изучаются следователями. Все подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело за организацию притонов.