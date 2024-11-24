Пойманный за кражей кофе из магазина москвич получил условный срок

Пытавшемуся украсть 12 пачек кофе москвичу дали год и четыре месяца условно

Условный срок в год и четыре месяца получил житель Москвы за попытку вынести из магазина 12 пачек кофе. Об этом со ссылкой на решение суда сообщило РИА «Новости» .

В материалах дела говорится, что мужчина в качестве цели для кражи выбрал зерновой кофе европейских компаний. Всего гурман спрятал в сумке товаров на 12,5 тысячи рублей. Забрав добычу, мужчина выбежал из магазина, но его быстро догнал охранник торгового зала.

В ходе разбирательства подсудимый свою вину признал. Суд счел неудачливого вора виновным в покушении на грабеж и назначил условное наказание в год и четыре месяца.

В середине ноября полиция Санкт-Петербурга задержала восьмиклассника, пытавшегося ограбить алкогольный магазин в Кировском районе. Вооруженному ножом юноше, который требовал отдать ему выручку, дала отпор продавщица. Несостоявшегося грабителя задержали на следующий день.