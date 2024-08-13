Появились кадры задержания сотрудничавшей с ГУР экс-сотрудницы военной части ЮВО

Задержанная по подозрению в передаче украинской стороне данных о местах дислокации российских подразделений и координат военных объектов в Южном военном округе ушла с военной службы и работала в коммерческом предприятии. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ. Ведомство опубликовало видео с моментом задержания.

Подозреваемую, судя по кадрам, задержали на улице. Женщину доставили домой, где у нее обнаружили средства связи с украинскими кураторами. После ее доставили в суд. Какую меру пресечения избрали задержанной, в ведомстве не сообщили.

В ФСБ уточнили, что женщина жила в Ростове-на-Дону и поддерживала контакты с сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Signal.

В январе 2023 года она начала работать в одной из воинских частей Южного военного округа, где по заданию куратора собирала необходимые данные, которые передавала на Украину.

Против задержанной завели уголовное дело о государственной измене.