Поджигателя покрышек у квартиры в Петербурге осудили на 10 лет

Суд в Северной столице вынес приговор по уголовному делу о покушении на убийство жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурант положил автомобильные покрышки у дверей одной из квартир на улице Репищева, облил их легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Эти действия создали реальную угрозу для жизни и здоровья жильцов.

Довести задуманное до конца поджигатель не смог — огонь потушили очевидцы и пожарные. Злоумышленнику назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.