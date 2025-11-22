Подросток скончался из-за розыгрыша коллег со шлангом в прямой кишке

В Турции на рабочем месте погиб 15-летний парень. Коллеги по столярной мастерской засунули ему в прямую кишку шланг якобы в качестве шутки, сообщило издание Daily Mail .

Подростка пытали в столярной мастерской в турецком городе Бозова в провинции Шанлыурфа 14 ноября. Мальчик умер в больнице 19 ноября.

Он работал подмастерьем. Несколько коллег его избили до полусмерти, затем связали руки, насильно сняли брюки и направили в задний проход струю воздуха под высоким давлением из компрессора. «Шутка» закончилась разрывом кишечника у подростка.

На место вызвали экстренные службы. Мальчика экстренно госпитализировали. Его дважды переводили из одной больницы в другую, пока не доставили в научно-практическую больницу Харранского университета. Там его поместили в отделение интенсивной терапии, где он находился под врачебным наблюдением пять дней. Ребенок не выжил.

Полиция начала расследование. Одного из коллег подростка, пытавших его, взяли под стражу. Ведется расследование.

Ранее в Орске группа подростков 40 минут избивала и пытала школьницу.