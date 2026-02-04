Подросток получил восемь лет колонии за три попытки изнасилования в Петербурге

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал подростка виновным в серии преступлений сексуального характера. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

Согласно материалам дела, в июле 2025 года пьяный юноша напал на пожилую женщину в магазине, откуда сбежал после срабатывания сигнализации. Затем злоумышленник совершил насильственные действия в парке.

Суд квалифицировал эпизоды как покушение на изнасилование и преступные действия сексуального характера. Фигуранту назначили строгий воспитательный режим сроком на восемь лет.