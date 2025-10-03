Подросток из Петербурга похитил смартфоны из пункта выдачи в Ленобласти

В Ленинградской области правоохранительные органы задержали молодого человека из Санкт-Петербурга по подозрению в совершении разбойного нападения на пункт выдачи заказов. Об этом сообщила «Мойка78» .

По информации, поступившей в полицию 29 сентября, инцидент произошел в пункте выдачи в микрорайоне Черная Речка в Сертолово, расположенном в доме 10. Вечером молодой человек в мотоциклетном шлеме вошел в пункт выдачи и, угрожая пневматическим пистолетом, похитил два смартфона общей стоимостью более 249 тысяч рублей, после чего скрылся.

Уголовное дело было возбуждено по статье 162 УК РФ («Разбой»). Полиция задержала подозреваемого — 16-летнего юношу из Санкт-Петербурга. Смартфоны были возвращены владельцам.