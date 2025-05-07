Подросток из Нижегородской области оформил кредит на родственницу без ее ведома

В Чкаловске подросток взял кредит в 3000 рублей на имя своей родственницы без ее ведома. Он воспользовался паспортными данными женщины для оформления займа через интернет в декабре 2024 года, написало ИА «Время Н» .

О произошедшем узнали сотрудники полиции. Выяснилось, что молодой человек уже имел судимость. Деньги он потратил на себя и не планировал возвращать.

Подозреваемый признал вину. В его отношении завели уголовное дело по статье 159 части 1 УК РФ. Как сообщили в правоохранительных органах, «злоумышленник дал признательные показания». Мерой пресечения стала подписка о невыезде и обязательство о надлежащем поведении.

За подобное правонарушение ему грозит до двух лет лишения свободы.