Подростков задержали по подозрению в краже денег в Курганской области

В Курганской области возбуждено уголовное дело против двух 14-летних подростков, которых обвиняют в грабеже. Об этом Ura.ru сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по региону.
Происшествие случилось 19 января на улице Труда в городе Куртамыше. По данным следствия, подростки отобрали деньги у 17-летнего молодого человека и скрылись с места преступления. Сумма ущерба составила 8,5 тысячи рублей.
Задержать несовершеннолетних удалось благодаря оперативно-розыскным действиям. Сейчас проводятся следственные мероприятия для выяснения всех деталей произошедшего.
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