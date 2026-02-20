Подростков осудят за нападение с ракетницей на мужчину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали четверых молодых людей, среди которых трое несовершеннолетних. Их подозревают в нападении на 41-летнего мужчину с использованием ракетницы. Об этом сообщил источник сайта URA.RU .

Происшествие случилось вечером 16 февраля в сквере на улице Шаумяна. По предварительным данным, пострадавшему сначала распылили перцовый баллончик в лицо, а затем выстрелили из сигнальной ракетницы. Хулиганы были в балаклавах и после нападения разбежались в разные стороны.

Мужчину доставили в больницу №23 с ожогами глаз и шеи. Против задержанных возбуждили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Максимальная санкция по этой статье — семь лет лишения свободы. Скоро фигурантам изберут меру пресечения.