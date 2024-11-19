Подростка задержали в Нижнем Новгороде за хранение наркотиков
Подростку из Нижнего Новгорода может грозить тюремный срок за хранение крупной партии наркотиков и покушении на ее сбыт. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.
Сообщается, что молодой человек купил крупную партию запрещенных веществ. Он собирался продать наркотики, а до тех пор хранил их у себя дома.
Там их и нашли правоохранители. В отношении подростка возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет колонии.
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