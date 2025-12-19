Подозреваемый в покушении на кражу автомобиля задержан в Ленинградской области

Вечером 5 декабря в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 48-летней женщины. Она рассказала, что заметила неизвестных в своем автомобиле BMW X7 рядом с домом №16 на Лиственной улице. Посторонний интерес к машине заставил нарушителей поспешно скрыться, информирует Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 30 и пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («покушение на кражу»).

Утром 18 декабря, спустя почти две недели после происшествия, сотрудники уголовного розыска провели рейд в СНТ «Родничковое» Всеволожского района Ленинградской области. В результате был задержан 48-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и не имеющий официального места работы.

Сейчас задержанный находится под стражей в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Полицейские продолжают устанавливать личность его соучастника.