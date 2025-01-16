Подозреваемых в разбое задержали в Выборгском районе Петербурга

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о разбое в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Подозреваемыми оказались ранее судимых мужчин в возрасте 26 и 29 лет, пишет сайт Рiter.tv со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, преступление произошло в парадной дома на Тихоокеанской улице. Потерпевшим стал 50-летний петербуржец.

Злоумышленники избили его, а затем похитили мобильный телефон и деньги. Сумма материального ущерба составила 25 тысяч рублей.

Врачи диагностировали пострадавшему множество переломов костей лица. Ему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.