Подозреваемых в разбое задержали в Выборгском районе Петербурга

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о разбое в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Подозреваемыми оказались ранее судимых мужчин в возрасте 26 и 29 лет, пишет сайт Рiter.tv со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По данным полиции, преступление произошло в парадной дома на Тихоокеанской улице. Потерпевшим стал 50-летний петербуржец.
Злоумышленники избили его, а затем похитили мобильный телефон и деньги. Сумма материального ущерба составила 25 тысяч рублей.
Врачи диагностировали пострадавшему множество переломов костей лица. Ему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
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