Подозреваемых в подрыве машины капитана 1-го ранга в Севастополе задержали

СК сообщил о задержании подозреваемых в подрыве машины военного в Севастополе

Правоохранительные органы установили причастных к подрыву автомобиля военнослужащего в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил Следственный комитет России.

В результате совместных спецмероприятий с сотрудниками ФСБ России силовики установили двоих жителей полуострова, имевших отношение к теракту. Ими оказались 47-летний житель Ялты и 38-летняя жительница Севастополя.

Женщина следила за военнослужащим, фиксировали его распорядок дня, адреса и маршруты передвижения. Ее сообщник по заданию украинских кураторов приготовил самодельное взрывное устройство и прикрепил под машину военного.

«Фигуранты дают признательные показания и сотрудничают с правоохранительными органами. Отрабатывается максимально возможный круг лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в СК.

Ранее стало известно, что при подрыве автомобиля в Севастополе 13 ноября погиб начальник штаба, заместитель командира бригады катеров и ракетных кораблей Черноморского флота капитан первого ранга Валерий Транковский.