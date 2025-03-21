Подозреваемых в незаконной врезке в нефтепровод задержали под Нижним Новгородом

Сотрудники полиции задержали двух мужчин в возрасте 59 и 38 лет, которые подозреваются в причастности к незаконной врезке в нефтепровод Альметьевск — Нижний Новгород. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.
По данным ведомства, злоумышленники арендовали частный дом, подключились к нефтепроводу и выкачивали дизельное топливо, которое затем продавали по цене 37 рублей за литр. Ущерб от их действий составил около 40 миллионов рублей.
Оперативная информация о врезке поступила в правоохранительные органы в середине марта. Полицейские обнаружили закопанный в землю шланг длиной 750 метров, который вывел их к частному дому с врезкой. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
Потеря для искусства. В Доме актера выразили соболезнования близким Голубкиной
Реконструкцию боя у реки Шпрея в Германии в 1945 году покажут в Дубне
Сборная Подмосковья выиграла 2 медали на первенстве России по голболу
Образовательный проект из Химок представили на всероссийской премии «Служение»
Жителям Дубны напомнили правила безопасного поведения на ж/д путях
Экскурсию на производство молочной продукции провели для студентов в Дмитрове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте