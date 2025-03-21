Подозреваемых в незаконной врезке в нефтепровод задержали под Нижним Новгородом

Сотрудники полиции задержали двух мужчин в возрасте 59 и 38 лет, которые подозреваются в причастности к незаконной врезке в нефтепровод Альметьевск — Нижний Новгород. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники арендовали частный дом, подключились к нефтепроводу и выкачивали дизельное топливо, которое затем продавали по цене 37 рублей за литр. Ущерб от их действий составил около 40 миллионов рублей.

Оперативная информация о врезке поступила в правоохранительные органы в середине марта. Полицейские обнаружили закопанный в землю шланг длиной 750 метров, который вывел их к частному дому с врезкой. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.