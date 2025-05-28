Подозреваемого в угоне иномарки за 2,5 млн рублей ищут в Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело о краже автомобиля в Приморском районе Санкт-Петербурга. Стоимость угнанной машины превышает 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт gazeta.spb .

В правоохранительные органы обратилась старший администратор одного из предприятий, которая сообщила о пропаже своего транспортного средства. По словам потерпевшей, автомобиль Kia K5, выпущенный в 2021 году, исчез с парковки возле дома в Лыжном переулке в период с 00:30 до 13:00 27 мая.

Женщина отметила, что на автомобиле были повреждены передний бампер с правой стороны и задняя левая фара, иномарка не имела дополнительных систем слежения. В рамках расследования стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, изъяли два комплекта ключей и свидетельство о регистрации транспортного средства. Личности подозреваемых устанавливаются.