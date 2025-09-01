Подопечную пансионата заподозрили в жестоком убийстве пенсионерки в Петербурге

В Красносельском районе правоохранители выясняют обстоятельства гибели женщины в доме для пожилых. Об этом сообщило « Оперативное прикрытие ».

По предварительным данным, вечером 31 августа в больницу доставили 84-летнюю пациентку из пансионата в Старо-Паново. Вскоре после поступления в реанимацию женщина скончалась. У пострадавшей диагностировали инсульт, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоподтек вокруг глазницы.

Как рассказала сотрудница учреждения, 26 августа она увидела, как одна пенсионерка бьет другую по голове. Для выяснения точной причины смерти тело направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу, добавил Piter TV.