По делу главы автобронетанковой службы ЦВО провели масштабные обыски

Следователи провели обыски по делу против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова сразу по нескольким адресам. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС .

Путилова задержали по подозрению во взятке в 10 миллионов рублей при заключении госконтракта.

«По делу генерал-майора Путилова проведены обыски, в том числе по месту службы, а также проживания», — подчеркнул источник агентства.

Во время обыска следователи и правоохранители нашли и изъяли документы и электронные носители информации, имеющие отношение к уголовному делу. Собеседник агентства добавил, что Путилова задержали не в Москве, а по месту службы. Специалисты решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, в прошлом году оборонное ведомство заключило несколько договоров по ремонту и техобслуживанию военной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Общая стоимость контрактов превысила 140 миллионов рублей. Курировал их выполнение Денис Путилов.