Племянник зарезал дядю во время застолья в ЯНАО

Жителя села Лопхари обвинили в убийстве дяди. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

По предварительной информации, 47-летний мужчина выпивал со своим 59-летним дядей. Но во время застолья родственники поссорились, и племянник схватился за нож. Он дважды воткнул в дядю оружие, от чего тот скончался на месте.

Нападавшего задержали и заключили под стражу, в ближайшее время уголовное дело передадут в суд.