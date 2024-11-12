Племянник зарезал дядю во время застолья в ЯНАО

Жителя села Лопхари обвинили в убийстве дяди. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.
По предварительной информации, 47-летний мужчина выпивал со своим 59-летним дядей. Но во время застолья родственники поссорились, и племянник схватился за нож. Он дважды воткнул в дядю оружие, от чего тот скончался на месте.
Нападавшего задержали и заключили под стражу, в ближайшее время уголовное дело передадут в суд.
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