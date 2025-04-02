Пьяный житель Красноармейска пытался задушить коллегу за отказ в помолвке
В Красноармейске пьяный 68-летний мужчина попытался задушить свою коллегу после отказа в помолвке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД корреспонденту телеканала «Саратов 24».
По данным ведомства, женщина находилась на работе, когда к ней пришел нетрезвый коллега и предложил выйти за него замуж. Пострадавшая отказала ему и попыталась выгнать.
Разочарованный агрессор стал душить избранницу оскорблять ее и угрожать ей убийством. Потерпевшая смогла вырваться из его рук и обратилась в полицию.
Ранее несудимого мужчину доставили в отделение, где он во всем признался. Против задержанного возбудили уголовное дело.
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