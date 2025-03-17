Пьяный житель Ямала убил приятеля одним ударом ножа в грудь

Правоохранители задержали ранее судимого жителя Ямало-Ненецкого автономного округа по делу об убийстве знакомого. Происшествие случилось в городе Надым, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным следователей, бывший заключенный поссорился с приятелем во время совместного распития алкогольных напитков. В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и вонзил его в грудь собутыльника.

Ранение оказалось смертельным, потерпевший скончался от обильной потери крови на месте происшествия. Сейчас стражи порядка решают вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.