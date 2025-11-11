Пьяный житель Ямала избил подростка и требовал у него 100 тысяч рублей

Житель села Панаевск в Ямальском районе подозревается в вымогательстве 100 тысяч рублей у несовершеннолетнего. Об этом сайт URA.RU проинформировала пресс-служба СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным правоохранителей, пьяный мужчина на детской площадке нанес подростку множественные удары по голове и потребовал от него 100 тысяч рублей. Кроме того, в адрес несовершеннолетнего прозвучали угрозы убийства, если условия не будут выполнены.

Против местного жителя возбудили уголовное дело о вымогательстве с применением насилия. Сейчас стражи порядка проводят сбор доказательной базы.