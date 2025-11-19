Пьяный житель ХМАО зарезал мужчину из-за замечания в подъезде

Житель Нижневартовска погиб после того, как сделал замечание мужчинам, которые распивали алкоголь в подъезде. Суд вынес приговор, отправив убийцу в колонию строгого режима на девять лет. Об этом сайту URA.RU сообщила пресс-служба Следственного комитета Ханты-Мансийского автономного округа.

По данным ведомства, происшествие случилось на лестничной площадке жилого дома по улице Чапаева. Мужчина и его знакомый употребляли спиртное, когда сосед с пятого этажа сделал им замечание из-за нарушения общественного порядка. В результате возникшего конфликта пьяный фигурант нанес потерпевшему ножевые ранения, от которых тот скончался на месте.