Пьяный москвич расстрелял из пневматики детскую площадку и попал в женщину и ребенка

Прокуратура Москвы: стрелявший из окна мужчина попал в женщину и ребенка

Мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета из окна квартиры в сторону детской площадки в Восточном Дегунино в Москве. Он ранил женщину и ее ребенка, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Сороколетний мужчина произвел выстрелы из пневматического оружия из окна квартиры четвертого этажа на улице 800-летия Москвы в сторону детской площадки, попав в женщину и ее дочку 2021 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленника задержали, в его квартире обнаружили пневматический пистолет. В пресс-службе московского главка МВД рассказали агентству, что мужчина по внешним признакам был в алкогольном опьянении. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Накануне в Москве произошли разборки между пешеходом и самокатчиками с применением пневматического ружья. Мужчина выстрелил в группу людей на СИМ.