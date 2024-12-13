Пьяный красноярец избил пенсионерку за парковку возле дома

Житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве с применением насилия за избиение 67-летней женщины во время конфликта о парковке. Об этом сообщает сайт «Проспект Мира» со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.
По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на пенсионерку, которая поставила машину возле подъезда, чтобы перенести вещи. Агрессор потребовал убрать автомобиль и несколько раз ударил потерпевшую по голове.
Врачи диагностировали женщине закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас стражи порядка решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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