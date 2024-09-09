Пьяная жительница Лас-Вегаса украла гроб с покойником из похоронного бюро

Жительница Лас-Вегаса, предположительно, будучи пьяной, украла гроб из похоронного бюро, вытряхнув тело из него прямо на землю. Об этом сообщил телеканал Fox News .

В полицию обратились прохожие, увидев перед дверью похоронного бюро человеческий труп, а рядом — гроб. Стекло в двери оказалось разбито.

По камерам наблюдения удалось выяснить, что в бюро незаконно проникла женщина с короткой стрижкой. Она разбила окно, открыла изнутри дверь и вытащила через нее гроб. Однако затем, вероятно, добыча показалась ей слишком тяжелой, и злоумышленница сбежала ни с чем.

Через два дня подозреваемую удалось найти. Она сообщила, что после шести кружек пива не помнит, как проникла в здание, но призналась, что раньше занималась кражами со взломом.

В мае во Флориде 24-летняя голая американка попыталась проникнуть в дом соседа, но сильно порезалась, разбив окно.