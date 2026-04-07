Петербуржца заключили под стражу по делу о покушении на убийство подростка
Жителя Санкт-Петербурга заключили под стражу до июня 2026 года за нанесение ножевого ранения подростку. Юношу спасли прохожие, однако свою вину нападавший не признал, сообщил сайт Neva.Today.
Дзержинский суд постановил заключить под стражу фигуранта, обвиняемого по части 3 статьи 30 и статье 105 УК РФ (покушение на убийство), информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
По данным следствия, 3 апреля обвиняемый нанес ножевое ранение в грудь несовершеннолетнего на Кирочной улице. Благодаря прохожим жизнь пострадавшего была спасена.
Несмотря на серьезные обвинения, свою вину агрессор не признал и выступил против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, предпочтя домашний арест. Однако суд принял решение о содержании его под стражей до 3 июня 2026 года.