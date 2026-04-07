Петербуржца заключили под стражу по делу о покушении на убийство подростка

Жителя Санкт-Петербурга заключили под стражу до июня 2026 года за нанесение ножевого ранения подростку. Юношу спасли прохожие, однако свою вину нападавший не признал, сообщил сайт Neva.Today .

Дзержинский суд постановил заключить под стражу фигуранта, обвиняемого по части 3 статьи 30 и статье 105 УК РФ (покушение на убийство), информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, 3 апреля обвиняемый нанес ножевое ранение в грудь несовершеннолетнего на Кирочной улице. Благодаря прохожим жизнь пострадавшего была спасена.

Несмотря на серьезные обвинения, свою вину агрессор не признал и выступил против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, предпочтя домашний арест. Однако суд принял решение о содержании его под стражей до 3 июня 2026 года.