Петербуржца задержали по делу об убийстве гражданина Болгарии в 2019 году

В Петербурге по подозрению в убийстве гражданина Болгарии, которое было совершено в 2019 году, задержали местного жителя. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Конфликт между россиянином и болгарином произошел в городе Бургас. Петербуржец поссорился с местным жителем, избил его до смерти и потом скрылся.
Спустя пять лет полиция задержала предполагаемого убийцу. Петербуржец попался правоохранителям на Малой Балканской улице. Его задержали, расследование продолжается.
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