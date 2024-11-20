Петербуржца задержали по делу об убийстве гражданина Болгарии в 2019 году

В Петербурге по подозрению в убийстве гражданина Болгарии, которое было совершено в 2019 году, задержали местного жителя. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт между россиянином и болгарином произошел в городе Бургас. Петербуржец поссорился с местным жителем, избил его до смерти и потом скрылся.

Спустя пять лет полиция задержала предполагаемого убийцу. Петербуржец попался правоохранителям на Малой Балканской улице. Его задержали, расследование продолжается.