Петербуржца отправили в колонию за кражу ценных икон

В Петербурге осудили мужчину, который в прошлом году украл из квартиры ценные иконы. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на городскую прокуратуру.

Преступник пробрался в одну из квартир на Петергофском шоссе. Оттуда он украл две иконы, возраст которых превышает 50 лет. Речь идет о «Святых мучениках Козме и Домиане с образом Спаса Нерукотворного» и «Богоматери Казанской с образом святой Марии».

К тому времени, как мужчину задержали, одно из полотен он уже успел продать за 23 тысяч рублей. Однако и эту икону удалось вернуть. Вора приговорили к двум годам и семи месяцам колонии.