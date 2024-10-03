Петербуржца отправили в колонию за кражу ценных икон

В Петербурге осудили мужчину, который в прошлом году украл из квартиры ценные иконы. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на городскую прокуратуру.
Преступник пробрался в одну из квартир на Петергофском шоссе. Оттуда он украл две иконы, возраст которых превышает 50 лет. Речь идет о «Святых мучениках Козме и Домиане с образом Спаса Нерукотворного» и «Богоматери Казанской с образом святой Марии».
К тому времени, как мужчину задержали, одно из полотен он уже успел продать за 23 тысяч рублей. Однако и эту икону удалось вернуть. Вора приговорили к двум годам и семи месяцам колонии.
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