Петербуржца отправили в колонию из-за покушения на убийство при поджоге покрышек у квартиры

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал местного жителя виновным в покушении на убийство путем поджога автошин возле дверей квартиры на Ленской улице. Об этом сайту «Мойка78» сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Правоохранители установили, что в январе 2024 года двое несовершеннолетних облили покрышки бензином и подожгли их возле дверей квартиры. На преступление подростки пошли по заказу неизвестных, пообещавших вознаграждение в биткоинах на сумму около 87 тысяч рублей.

Одного из фигурантов приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии. Уголовное дело против второго обвиняемого приостановили, так как он ушел на службу в зону специальной военной операции.