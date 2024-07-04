Петербуржца будут судить за мошенничество со строительством домов и бань

В Петербурге будут судить мужчину, которого обвиняют в мошенничестве на сумму более трех миллионов рублей. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Летом 2021 года предприниматель под видом бизнеса по строительству домов и бань начал обманывать владельцев садовых участков. В качестве витрины он использовал арендованный демонстрационный коттедж, чтобы убедить клиентов в своей успешности и профессионализме.

С клиентами, заинтересованными в его предложениях, он подписывал контракт, требующий авансовый платеж в размере от 500 тысяч до 1,3 миллиона рублей за проект. Он обещал построить двухэтажные сауны и дома из каркаса. Однако после получения денег от владельцев участков, он использовал их по своему усмотрению и не планировал выполнять свои обязательства, так как в его компании не было необходимых стройматериалов и оборудования.

Вскоре садоводы почувствовали неладное, но мужчина пропал и перестал выходить на связь.

В итоге у четверых владельцев участков он украл свыше 3,3 миллиона рублей. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело за мошенничество, и теперь петербуржца ждет суд.