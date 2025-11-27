Петербуржец под воздействием наркотиков зарезал знакомого осколком зеркала

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, признанному виновным в убийстве. Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по делу о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Правоохранители установили, что в январе текущего года фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения в квартире на улице Карпинского, нанес знакомому не менее 14 ударов осколком зеркала. Пострадавший скончался на месте от полученных травм, отметил Piter.TV.

Подсудимому назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.