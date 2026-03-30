Петербурженку осудили за мошенничество с продажей свадебных платьев

В Санкт-Петербурге индивидуальный предприниматель осуждена за обман девушек, желавших продать свои свадебные платья. Суд постановил назначить ей четыре года принудительных работ, сообщила Neva.Today .

Установлено, что местная жительница разместила объявление о перепродаже старых свадебных платьев в интернете. Девушки, желавшие продать свои наряды, обращались к ней. Подозреваемая заключала договоры на реализацию товаров и выдавала чеки от имени ИП в качестве подтверждения услуг. Однако обязательства по продаже она не собиралась выполнять.

Общий ущерб составил около 1,2 миллиона рублей. Гражданские иски были удовлетворены на общую сумму 430 700 рублей.