Петербурженку, набросившуюся в ножом на мужа, отправили в колонию

В Петербурге осудили женщину, которая порезала ножом собственного мужа. Об этом сообщил «Петерубргский дневник» со ссылкой на городскую пресс-службу судов.
В начале марта мужчина пришел домой пьяным и стал ссориться с женой. Несмотря на просьбы оставить ее в покое, супруг продолжил конфликт. В результате женщина не выдержала и ударила его кухонным ножом в живот. Однако пострадавший не дал ей вызвать скорую и ушел.
Когда к женщине пришли полицейские, она во всем призналась и предъявила нож. Также она принесла мужу свои извинения. Суд отправил женщину на год в колонию общего режима.
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