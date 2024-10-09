Петербурженку, набросившуюся в ножом на мужа, отправили в колонию

В Петербурге осудили женщину, которая порезала ножом собственного мужа. Об этом сообщил «Петерубргский дневник» со ссылкой на городскую пресс-службу судов.

В начале марта мужчина пришел домой пьяным и стал ссориться с женой. Несмотря на просьбы оставить ее в покое, супруг продолжил конфликт. В результате женщина не выдержала и ударила его кухонным ножом в живот. Однако пострадавший не дал ей вызвать скорую и ушел.

Когда к женщине пришли полицейские, она во всем призналась и предъявила нож. Также она принесла мужу свои извинения. Суд отправил женщину на год в колонию общего режима.