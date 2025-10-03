Петербурженка стала подозреваемой по делу о сбыте наркотиков в крупном размере

Транспортная полиция задержала 43-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. У нее обнаружили 200 граммов запрещенного вещества. Об этом сообщил сайт gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, правоохранители в Ленинградской области остановили автомобиль с подозреваемой. В ходе досмотра при участии понятых из кармана ее одежды извлекли пакет с наркотическими средствами. По результатам экспертизы, изъятое вещество относится к категории запрещенных.

Силовики выяснили, что задержанная действовала в качестве курьера и планировала сбыть запрещенные вещества в Северной столице. Против женщины возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотических средств в крупном размере. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.