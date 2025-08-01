Петербургская полиция задержала подозреваемого в ограблении квартиры на улице Новоселов

Правоохранители задержали подозреваемого в ограблении квартиры на улице Новоселов в Петербурге. Об этом сообщил peterburg2 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
По версии следствия, фигурант и его подельники вторглись в квартиру местного жителя. Применяя угрозу, они похитили мобильный телефон, телевизор, 10 тысяч рублей наличными и документы. Было возбуждено уголовное дело.
Одного из подозреваемых остановили неподалеку от указанного адреса. Задержанным оказался безработный 34-летний мужчина, имеющий криминальное прошлое. Расследование продолжается.
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