Пензяка, до смерти избившего свою сожительницу, будут судить

В Пензе будут судить 38-летнего мужчину, который до смерти избил свою возлюбленную. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на прокуратуру региона.
В июле пара поссорилась, и мужчина несколько раз ударил кулаком свою 50-летнюю даму сердца, Той же ночью она умерла в заброшенном доме, где жила вместе со своим возлюбленным. Эксперты установили, что причиной смерти стали травмы от тех самых ударов.
Мужчина частично признал вину, уголовное дело передали в суд.
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