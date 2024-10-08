Пензяка, до смерти избившего свою сожительницу, будут судить

В Пензе будут судить 38-летнего мужчину, который до смерти избил свою возлюбленную. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на прокуратуру региона.

В июле пара поссорилась, и мужчина несколько раз ударил кулаком свою 50-летнюю даму сердца, Той же ночью она умерла в заброшенном доме, где жила вместе со своим возлюбленным. Эксперты установили, что причиной смерти стали травмы от тех самых ударов.

Мужчина частично признал вину, уголовное дело передали в суд.