Пензячка набросилась на подругу с ножом и отверткой из-за обидных слов

В Малосердобинском районе ссора двух подруг закончилась нападением и ножом и отверткой. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Пензенской области.

Две подруги поссорились по телефону, и 23-летняя девушка приехала разбираться на машине к дому обидчицы. Сначала конфликт продолжился в словесной форме, а потом перерос в драку. Девушка избивала соперницу руками и ногами, а потом в ход пошли отвертка и нож.

Пострадавшая выжила, ее доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.