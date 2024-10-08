Пензячка набросилась на подругу с ножом и отверткой из-за обидных слов

В Малосердобинском районе ссора двух подруг закончилась нападением и ножом и отверткой. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Пензенской области.
Две подруги поссорились по телефону, и 23-летняя девушка приехала разбираться на машине к дому обидчицы. Сначала конфликт продолжился в словесной форме, а потом перерос в драку. Девушка избивала соперницу руками и ногами, а потом в ход пошли отвертка и нож.
Пострадавшая выжила, ее доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.
Путин поддержал идею создания организации по русскому языку в СНГ
Отопление в детском саду в Воскресенске отрегулировали после обращений родителей
Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой в работе стран СНГ
Производитель товаров из пластика в Егорьевске получил льготный заем от ФРП для расширения
Отопление включат к 14 октября во всех жилых домах в Жуковском
Единственный выживший в Непале альпинист объяснил свое спасение
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте