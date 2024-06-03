Пензенца задержали за избиение пожилого отца

В Пензе задержали 40-летнего мужчину, который избил своего пожилого отца. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД региона.

Мужчина пришел домой пьяным, за что получил замечание от родителя. Обиженный сын набросился на 76-летнего пенсионера с кулаками и избил его.

Пострадавший обратился в полицию, и мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Побои».