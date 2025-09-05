«Пенза-пресс»: директора частного предприятия в Пензе подозревают в хищении денег

В пресс-службе Пензенского управления Федеральной службы безопасности РФ сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении генерального директора частной охранной организации по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом написала «Пенза-пресс» .

По данным следствия, в 2025 году между частной охранной организацией и двумя бюджетными образовательными учреждениями были заключены контракты на охрану. Однако в штате охранной организации не было достаточного количества квалифицированных сотрудников.

«Введя в заблуждение руководство образовательных учреждений относительно качества предоставленных услуг, подозреваемый после поступления на расчетный счет частной охранной организации средств в счет оплаты по контрактам похитил не менее двух миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления и лиц, причастных к мошенническим действиям.