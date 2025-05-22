Пенсионерку из Петербурга обвинили в покупке крупной партии контрафактных сигарет

Пожилая жительница Санкт-Петербурга предстанет перед судом за приобретение и хранение более 800 пачек сигарет без акцизов. Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу против пенсионерки. Она обвиняется в незаконном приобретении и сбыте товаров без маркировки. Об этом сайту Neva.Today сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По данным следствия, в августе 2024 года 60-летняя женщина приобрела более 800 пачек контрафактных сигарет, которые хранила у себя дома на улице Партизана Германа. Правоохранители изъяли у нее продукцию на сумму более 105 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.