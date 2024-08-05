Пенсионерка в Москве ради мошенников продала имущество за 26,9 млн рублей

Аферисты заставили пожилую москвичку продать квартиру, дачу, гараж и драгоценности, чтобы «спасти» свое имущество от черных риелторов. Когда пенсионерка отдала 26,9 миллиона рублей, мошенники пошутили над ней и перестали выходить на связь, сообщила прокуратура Москвы .

Сначала телефонные обманщики позвонили 74-летней женщине от имени сотрудников энергетической компании и выманивали номер СНИЛС. В следующий раз они представились специалистами госуслуг и сказали, что их предшественники — черные риелторы. Они убедили женщину совершить несколько якобы фиктивных сделок, чтобы спасти недвижимость.

Под напором преступников женщина продала квартиру во Врачебном проезде, гараж в Полесском проезде, дом в Истре, унесла в ломбард драгоценности и взяла в долг. Деньги она перевела на счета или передала курьерам.

Напоследок мошенники поглумились над пенсионеркой. Они сознались в обмане и предложили дождаться правоохранителя, а потом позвонили и сказали, что никто не придет. Только после разговора с настоящим полицейским женщина поняла, что ее провели.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин сообщил, что телефонные мошенники используют одинаковые фразы для обмана. По его словам, заподозрить неладное можно по просьбам сделать что-то срочно, получить приз или передать конфиденциальные данные.