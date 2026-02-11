Пенсионерка лишилась 200 тысяч рублей из-за гадалки-мошенницы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге правоохранители задержали 35-летнюю жительницу Красноуральска, которая подозревается в серии мошенничеств. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.

По информации ведомства, фигурантка представлялась гадалкой и знакомилась с людьми на улице. Она заявляла, что на них может быть порча. Одной из жертв стала пенсионерка. Доверчивая женщина отдала аферистке деньги и вещи на 200 тысяч рублей.

Гадалка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, но тогда отделалась штрафом. У силовиков есть основания полагать, что она может быть причастна как минимум к четырем подобным случаям.