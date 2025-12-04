Пенсионерка из Тулы отдала мошенникам более 3 млн рублей

По предварительным данным, аферисты связались с 67-летней горожанкой в популярном мессенджере и представились сотрудниками портала «Госуслуги».

Женщина, оказавшись под влиянием убедительной речи преступника, решила «защитить» свои деньги, передав наличные средства в различной валюте курьеру. Таким образом потерпевшая лишилась более 3,1 миллиона рублей. Проводится проверка.