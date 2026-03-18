Пенсионера задержали с крупной партией наркотиков в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину пенсионного возраста, у которого дома обнаружили значительное количество наркотических веществ. Об этом сообщил сайт «Мойка78» .

По информации пресс-службы ГУ МВД по городу и области, в квартире 66-летнего жителя улицы Турку нашли три свертка с веществами общим весом около 300 граммов.

Экспертиза установила, что речь идет о синтетических наркотиках. Подозреваемому предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за покушение на незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере.