Пенсионера из Пензы обвинили в жестоком убийстве 91-летней матери

Правоохранители из Пензы завершили расследование уголовного дела об убийстве пожилой женщины. Жителю областного центра, ранее не привлекавшемуся к уголовной ответственности, инкриминируется убийство человека в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сообщил сайт «Пенза Пресс» .

По данным региональной прокуратуры, происшествие случилось в августе 2023 года. В ходе конфликта с 91-летней матерью обвиняемый избил ее руками, ногами и неустановленным тупым предметом.

Престарелая женщина получила переломы ребер и правой локтевой кости, множественные кровоподтеки и ссадины. Злоумышленник также накинул петлю на шею матери и душил ее, пока она не перестала подавать признаки жизни.

Обвиняемый свою вину не признал. По его словам, он приходил к матери, чтобы заставить ее принять лекарства, но убивать ее не хотел.