Пенсионер из Петербурга попал под уголовное дело за хранение наркотиков в гараже

Следственный орган возбудил уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 72-летнего гражданина в Невском районе города. Об этом сообщил Piter.TV .

В ходе обысков были обнаружены два тайника с наркотическими средствами. Первый находился в гараже на улице Кржижановского и содержал пластиковый пакет массой 462 грамма. Второй тайник размещался в арендуемом гараже на улице Коллонтай, где были найдены два аналогичных пакета общим весом 933,8 грамма. Лабораторные исследования подтвердили, что изъятый порошок является сильнодействующим синтетическим наркотиком — мефедроном.

Дело расследуется отделом Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.