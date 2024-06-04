Пенсионер из ХМАО пойдет под суд за организацию наркобизнеса

В ХМАО пройдет суд над пожилым жителем Мегиона, которого обвиняют в организации наркобизнеса и сбыте наркотических веществ. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Суды Югры».

По данным следствия, обвиняемый сбывал наркотические средства и психотропные вещества в крупных размерах.

Теперь обвиняемому грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Заседание пройдет в Городском суде Мегиона.

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