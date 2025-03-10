Педофил получил 17 лет колонии строгого режима в Челябинске

Челябинский областной суд признал местного жителя виновным в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Фигуранту дела назначили 17 лет лишения свободы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации правоохранителей, в августе 2022 года злоумышленник совершил первый эпизод совращения несовершеннолетних. Он пригласил знакомого ребенка к себе домой и стал его домогаться. Позже встречи повторились. Педофил угрожал своей жертве, что расскажет об их связи.

Уже в 2023 году пьяный мужчина заметил на детской площадке двух мальчиков, позвал их домой и стал приставать. Вскоре преступника задержали, он отрицал свою вину. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.