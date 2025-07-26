Пассажир поезда Волгоград — Санкт-Петербург скончался во время движения состава на подъезде к Москве. Его супруга обвинила бригаду поезда в бездействии и неоказании помощи. Об этом написало интернет-издание V1.ru .

По словам женщины, у проводников не оказалось средств для оказания медицинской помощи — в аптечке не было самых необходимых лекарств, тонометр оказался сломанным. Помощь оказала случайная пассажирка, медсестра по профессии.

Проводница обещала, что на станции мужчину будут ждать врачи, однако по приезде поезда медиков на перроне не оказалось. Мужчина скончался в поезде, не доезжая до Москвы. На промежуточных станциях бригада поезда останавливаться не стала.

Тело погибшего мужчины выложили из поезда на лавочку Восточного вокзала, где оно пролежало до 07:00, ЧП произошло около полуночи. Жену умершего мужчины возмутило поведение начальника поезда, которого заботила не жизнь пассажира, а задержка отправления.

Официальной информации об этом происшествии пока не поступало.

В середине июня в поезде Тында — Анапа у пассажира случился приступ эпилепсии. Бригада состава не смогла оказать ему необходимую помощь, мужчине помогла случайная пассажирка — медсестра на пенсии.